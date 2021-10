Denkmalgeschütztes Reetdachhaus durch Feuer zerstört

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Schafflund (dpa/lno) – Ein leerstehendes Reetdachhaus in Schafflund (Kreis Schleswig-Flensburg) ist bei einem Feuer in der Nacht zum Sonntag komplett zerstört worden. Der Brand entstand aus zunächst ungeklärten Gründen in dem denkmalgeschützten Gebäude, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Zunächst gab es keine Meldungen über Verletzte bei dem Feuer. Der Brandort wurde beschlagnahmt, eine Schadenshöhe konnte jedoch zunächst nicht genannt werden. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den Sonntagmorgen.

