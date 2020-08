Deniz Almas vor Leichtathletik-DM: «Der Titel ist das Ziel»

Braunschweig (dpa/lni) – Sprinter Deniz Almas vom VfL Wolfsburg will nach seiner Jahresbestzeit am vergangenen Wochenende nun auch zum ersten Mal deutscher Meister über 100 Meter werden. «Bei der deutschen Meisterschaft geht es für mich nicht um die Zeit, sondern um Medaillen. Ich will zeigen, dass ich nicht nur in der Halle Gold holen kann, sondern auch draußen. Ganz klar: Der Titel ist das Ziel», sagte der 23-Jährige wenige Tage vor der Leichtathletik-DM im Eintracht-Stadion in einem Interview der «Braunschweiger Zeitung».

Die deutschen Meisterschaften finden am Samstag und Sonntag in Braunschweig statt. Almas hatte zuletzt bei einem Meeting in Weinheim in 10,08 Sekunden eine deutsche Jahresbestzeit über 100 Meter aufgestellt. Den deutschen Rekord von Julian Reus (10,01) verpasste er dabei nur um sieben Hundertstelsekunden.

