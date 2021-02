Den Seeadlern gefällt Schleswig-Holsteins Wattenmeer

Ein Seeadler schreit. Foto: picture alliance / Axel Heimken/dpa/Archivbild

Husum (dpa/lno) – Den Seeadlern in Schleswig-Holstein gefällt die raue Nordseeküste. Nach Angaben der Projektgruppe Seeadlerschutz kann man den großen Greifvogel seit den 1990er Jahren vermehrt im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer beobachten. Besonders in den Herbst- und Wintermonaten seien die Jungvögel auf der Suche nach geeigneten Lebensräumen, sagte Geschäftsführer Bernd Struwe-Juhl. «Und der Tisch im Wattenmeer ist für die noch jagdunerfahrenen Jungvögel auch im Winter gut gedeckt.» Ausgehend vom Südosten Schleswig-Holsteins habe sich der Seeadler in den vergangenen Jahren in den Kreisen Nordfriesland und Dithmarschen wieder angesiedelt.

