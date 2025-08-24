Demos zum ukrainischen Unabhängigkeitstag im Norden

In mehreren Städten Norddeutschlands sind am Wochenende Menschen anlässlich des Unabhängigkeitstags der Ukraine auf die Straße gegangen. Georg Wendt/dpa

Hamburg/Kiel/Rostock (dpa) –

In mehreren Städten Norddeutschlands haben am Wochenende Demonstrationen anlässlich des ukrainischen Unabhängigkeitstages stattgefunden. So liefen Hunderte Unterstützerinnen und Unterstützer der Ukraine mit blau-gelben Flaggen am Sonntagnachmittag durch Hamburg. Die Versammlung startete am Hauptbahnhof und zog zum Rathausmarkt.

Demonstrationen in Schleswig-Holstein

In der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel gingen nach Angaben der Polizei rund 270 Menschen bei einer Demonstration auf die Straße. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen dabei vom Platz der Matrosen am Hauptbahnhof zum Asmus-Bremer-Platz.

Aufgerufen zu der Demonstration unter dem Motto «Unabhängigkeit verteidigen» hatte der Deutsch-Ukrainische Verein in Schleswig-Holstein Rozmova und die Initiative SonyashnyKiel. Nach Angaben der Polizei blieb es dabei friedlich.

Unter demselben Motto zogen nach Angaben einer Polizeisprecherin etwa 150 Menschen durch Lübeck. Der 24. August sei als Unabhängigkeitstag der Ukraine angesichts des anhaltenden Krieges für die rund 3.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in der Hansestadt von großer Bedeutung, hieß es im Aufruf.

Demonstrationszug in Rostock

Bereits am Samstag feierten rund 200 Menschen nach Polizeiangaben in Rostock den Unabhängigkeitstag der Ukraine. Der Demonstrationszug führte durch die Innenstadt, endete in einer Kundgebung auf dem Neuen Markt und verlief laut Polizei friedlich. Veranstaltet wurde das Fest vom Deutsch-Ukrainischen Zentrum Rostock. Zunächst hatte der «NDR» berichtet.