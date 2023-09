Demos für «Bildungswende» auch in Hamburg und Kiel

Hamburg (dpa/lno) –

Die Initiative «Bildungswende Jetzt!» hat am Samstagmittag auch in Hamburg und Kiel für bessere Bildungsbedingungen protestiert. Als Bildungsprotesttag hatte die Bewegung Demonstrationen und Kundgebungen in allen Bundesländern angemeldet, hieß es auf der Website.

In Hamburg demonstrierten laut Polizei 530 Menschen und zogen vom Jungfernstieg aus durch die Innenstadt bis in die Nähe des Bahnhofs Dammtor. Demonstranten trugen Schilder und Banner mit Aufschriften wie «Erziehung & Bildung sind keine Ware», «Für die Kinder nur das Beste» oder «No clever brains – no future». In Kiel demonstrierten laut Polizei etwa 500 Menschen und marschierten durch die Innenstadt.

Das aus Eltern, Schülern, Lehrkräften, Sozialarbeitern und Erziehern bestehende Bündnis setzt sich für eine zukunftsfähige und inklusive Bildung ein. Forderungen an die Politik, um «einen Weg aus der Bildungskrise einzuschlagen», sind etwa ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für Bildung sowie ein Bildungsgipfel mit Vertretern aus Zivilgesellschaft und Bildungspraxis, teilte die Initiative mit.