Demonstrationen und HSV-Spiel – Staus in Hamburg erwartet

Mehrere Demonstrationen und das HSV-Heimspiel gegen den FC Bayern München könnten am Samstag für viele Staus in Hamburg sorgen. (Archivbild) Jonas Walzberg/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger Polizei erwartet am Samstag eine schwierige Verkehrslage in der Stadt. In der Innenstadt seien größere Demonstrationen angemeldet, um 18.30 empfängt der HSV im Volksparkstadion den FC Bayern München. Die Polizei empfiehlt Autofahrern, die Innenstadt und das Umfeld des Stadions in Stellingen weiträumig zu umfahren. Besucher sollten Busse und Bahnen nutzen.

Für den Nachmittag sind drei größere Protestaktionen gegen die Unterdrückung der Opposition im Iran geplant. Bei einer erwartet der Veranstalter – die Menschenrechtsorganisation Amnesty International – mehr als 1.000 Teilnehmer. Bei der anderen rechnet der Anmelder mit mehr als 15.000 Menschen, die gegen das islamische System und eine konstitutionelle Monarchie im Iran demonstrieren wollen. Ein weiterer Iran-Protest soll als Autokorso stattfinden. Dazu werden 150 bis 200 Fahrzeuge erwartet.