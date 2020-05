Demonstrationen um Corona-Maßnahmen in Niedersachsen

Ein Demonstrant spricht mit Mundschutz in ein Mikrofon. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Mehrere Demonstrationen rund um Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sind heute in Hannover geplant. Unter dem Motto «Wiederherstellung der Grundrechte» meldete eine Privatperson eine Kundgebung mit 500 Teilnehmern an, wie die Polizei mitteilte. Ebenso viele erwartet der Initiator einer Demo für die Wiedereröffnung von Fitnessstudios. Daneben sind unter anderem die Kundgebungen «ImpfgegnerInnen nein Danke», «Grundrechte und Verschwörungstheorien» und «Konstruktiver Umgang mit der Corona-Krise» geplant.

Auch in vielen anderen Städten in Deutschland wollen am Wochenende Kritiker der Anti-Corona-Politik auf die Straße gehen. Allein in Stuttgart sind 5000 Menschen angekündigt. An den vergangenen Wochenenden hatte es deutschlandweit bereits Demonstrationen Tausender Menschen gegeben, bei denen mitunter Teilnehmer aggressiv auftraten.