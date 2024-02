Über 4000 Menschen demonstrieren gegen Rechtsextremismus

Kiel (dpa/lno) –

Etwa 4800 Menschen sind nach Angaben der Polizei am Freitag in Kiel gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Aufgerufen zu der Demonstration für Demokratie hatten unter anderem die IG Metall, der Deutsche Gewerkschaftsbund, die grüne Jugend sowie Fridays for Future. In Lütjenburg (Kreis Plön) fanden sich am frühen Abend nach Polizeiangaben rund 300 Menschen auf dem Marktplatz zu einer weiteren Demonstration ein.

Das Medienhaus Correctiv hatte kürzlich Rechercheergebnisse zu einem Treffen radikal rechter Kreise in Potsdam veröffentlicht, seitdem gibt es bundesweit zahlreiche Demonstrationen gegen rechts. An dem Treffen in einer Potsdamer Villa hatten im November unter anderem AfD-Funktionäre sowie einzelne Mitglieder der CDU und der erzkonservativen Werteunion teilgenommen.