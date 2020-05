Demonstrationen gegen Corona-Auflagen in Hamburg

Die Leuchtschrift «Polizei» ist auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei zu sehen. Foto: Carsten Rehder/dpa/archivbild

Hamburg (dpa/lno) – In Hamburg hat es am Samstag mehrere Demonstrationen gegen die geltenden Corona-Auflagen gegeben. An der größten Versammlung auf der Ludwig-Erhard-Straße in der Innenstadt nahmen nach Polizeiangaben bis zu 475 Menschen teil. Im Verlauf habe sich auch eine Gruppe von rund 70 Gegendemonstranten aus dem linken Spektrum gebildet, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Insgesamt seien die Proteste unauffällig verlaufen. Weil für die Demonstrationen Straßen gesperrt wurden, kam es im Stadtgebiet zu Verkehrsbehinderungen.