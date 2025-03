Demonstration von KBA-Beschäftigten in Flensburg

Flensburg (dpa/lno) –

Beschäftigte des Kraftfahrt-Bundesamtes haben im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes in Flensburg mit einer Demonstration durch die Innenstadt ihren Forderungen Nachdruck verliehen. Nach Angaben der Organisatoren hatten auch Mitarbeiter der Bundeswehrverwaltung ihre Teilnahme angekündigt. Die Polizei sprach von rund 125 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Deutlich mehr Demonstrierende werden beim landesweiten Aktionstag am Donnerstag in Kiel erwartet. Dann wollen die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen aus ganz Schleswig-Holstein in der Landeshauptstadt Kiel ein deutliches Zeichen in der aktuellen Einkommensrunde setzen, wie der Beamtenbund dbb mitteilte.

Die Gewerkschaften fordern in der Tarifrunde von Bund und Kommunen unter anderem acht Prozent mehr Lohn für die Angestellten im öffentlichen Dienst, mindestens aber 350 Euro mehr monatlich sowie höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten.