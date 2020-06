Demonstration gegen Sanierung von Hamburger Bismarck-Denkmal

Demonstrantinnen und Demonstranten gegen die Sanierung des Hamburger Bismarck-Denkmals. Foto: Markus Scholz/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Rund 120 Menschen haben am Sonntag gegen die Sanierung eines Bismarck-Denkmals in Hamburg demonstriert. Es sei alles friedlich verlaufen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Initiativen «Intervention Bismarck-Denkmal Hamburg» und «Decolonize Bismarck» forderten die Stadt Hamburg auf, die Sanierung des Denkmals im Alten Elbpark sofort zu stoppen. Otto von Bismarck (1815-1898) ist aus Sicht der Demo-Organisatoren unter anderem ein Antidemokrat und Wegbereiter des deutschen Kolonialismus gewesen. Es dürfe nicht so viel Geld für die Sanierung des Denkmals, das an den ersten deutschen Reichskanzler erinnert, ausgegeben werden.