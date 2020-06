Wolken am Himmel. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Eine Demonstration unter dem Motto «Nein zu Rassismus! Gemeinsam sind wir stark» am Hamburger Jungfernstieg ist am Samstagmittag wegen eines angekündigten Gewitters abgesagt worden. 700 Menschen waren erwartet worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Voraussichtlich solle die Veranstaltung nun am kommenden Samstag stattfinden.