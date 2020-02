Demonstration gegen «Defender Europe 20» in Bremerhaven

Ketten- und Radfahrzeuge der US Armee werden in Bremerhaven ausgeladen. Foto: Karsten Klama/dpa

Bremerhaven (dpa/lni) – Die Militärübung «Defender Europe 20» hat am Samstag für Protest in Bremerhaven gesorgt. Gegen die größte Verlegeübung über den Atlantik seit 25 Jahren demonstrierten laut einer Polizeisprecherin am Mittag rund 200 Menschen. «Es lief total friedlich ohne Störungen». Einen Tag zuvor war das erste Schiff mit schwerem Militärgerät aus dem US-Bundesstaat Georgia entladen worden, darunter Abrams-Panzer, Tankfahrzeuge, Container, Kettenraupen und gepanzerte Mannschaftswagen. Friedensaktivisten hatten unter dem Motto «Nein zu Kriegsmanövern!» zur Demo aufgerufen.

Bei «Defender Europe 20» werden rund 20 000 Soldaten aus den USA und 9000 aus Standorten in Europa verlegt. Die Bundeswehr nimmt selbst an der Übung teil und unterstützt die US-Army zudem bei Transport und Unterbringung.

