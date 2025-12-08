Demonstration gegen Baumfällungen für neue Sternbrücke

Dutzende Demonstranten protestieren gegen die Fällung von 37 Bäumen für den Neubau der Sternbrücke. Bodo Marks/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Mehrere Dutzend Menschen haben am Morgen in Altona gegen den Beginn der letzten Baumfällarbeiten zum umstrittenen Neubau der Hamburger Sternbrücke demonstriert. Nach Bahnangaben müssen in der Max-Brauer-Allee noch 37 Straßenbäume gefällt werden, damit im Sommer kommenden Jahres die neue Brücke zur Kreuzung an der Stresemannstraße transportiert werden kann.

63 Menschen hätten sich an der Protestaktion beteiligt, sagte ein Polizeisprecher. Die Demonstration sei komplett friedlich verlaufen.

Die Deutsche Bahn will die fast 100 Jahre alte Brücke, die täglich von mehr als 900 S-Bahnen, Regional- und Fernzügen passiert wird, durch eine 108 Meter lange und 21 Meter breite stützenfreie Stabbogenkonstruktion ersetzen.

Anwohner und Umweltinitiativen halten das Projekt für überdimensioniert und umweltschädlich. Eine Vertreterin der Bahn betonte am Montag, dass für jeden Baum, der noch gefällt werde, drei neue gepflanzt würden.