Demonstration für Walrettung – Polizei schreitet ein

Wismar (dpa) –

Bei einer Demonstration für den gestrandeten Wal in einer Bucht der Ostsee-Insel Poel in Mecklenburg-Vorpommern sind nach Angaben des Schweriner Umweltministeriums mehrere Teilnehmer in einen Sperrbereich eingedrungen. Polizisten drängten die knapp zehn Menschen zurück, wie ein Ministeriumssprecher sagte.

Rund um die Bucht, in der das sterbende Tier im flachen Wasser liegt, hat die Polizei die Zugänge zum Wasser abgesperrt. An einem dieser Punkte hatten sich am Abend dem Sprecher zufolge rund 50 Demonstranten versammelt.

Bereits mehrfach hätten in den vergangenen Tagen Menschen versucht, zu dem Wal zu gelangen, berichtete der Sprecher. Zuletzt war eine Frau im Neoprenanzug von einer Insel-Fähre ins Wasser gesprungen.