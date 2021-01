Demonstration für Patentfreigabe von Corona-Impfstoffen

Hannover (dpa/lni) – Unter dem Motto «Gebt die Patente frei – Corona-Impfstoff für alle!» haben sich am Samstag rund 80 Demonstranten in der Innenstadt von Hannover versammelt. Vor dem Hauptbahnhof lag ein großes Banner mit den Kontinenten, darauf standen Eimer mit Schildern und der Information, wann der jeweilige Erdteil ausreichend mit Corona-Impfstoffen versorgt sein werde. Anlass seien die Verhandlungen der Welthandelsorganisation (WTO), den Patentschutz auf Produkte und Technologien zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie temporär aufzuheben, wie es Indien und Südafrika beantragt hätten, teilten die Veranstalter mit. Aufgerufen zu dem Protest in einigen deutschen Städten hatten die Interventionistischen Linken.

© dpa-infocom, dpa:210123-99-140917/2