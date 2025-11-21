Demonstranten stören Kieler Ratsversammlung

Kiel (dpa/lno) –

Aus Protest gegen die mögliche Rückgabe eines Kieler Baugrundstücks an die Bundeswehr haben Demonstranten eine Fragestunde der städtischen Ratsversammlung gestört. Etwa 40 von ihnen begaben sich nach einer Demo vor dem Rathaus auf die Besuchertribüne, entrollten dort Transparente und störten die Sitzung mit Zwischenrufen und Applaus, wie eine Polizeisprecherin am Morgen sagte. Beamte brachten die Gruppe schließlich aus dem Saal. Zuvor hatten die «Kieler Nachrichten» über den Vorfall berichtet.

Hintergrund des Protests: Die Stadt verhandelt derzeit mit der Bundeswehr über die Zukunft des Geländes des früheren Marinefliegergeschwaders 5 in Kiel-Holtenau. Geplant ist ein neuer Stadtteil mit etwa 2.250 Wohnungen, während die Bundeswehr das Areal zurückhaben möchte. Bis Februar 2026 soll ein Kompromiss gefunden werden.

Die Demonstrantinnen und Demonstranten überreichten laut Stadtsprecherin Kerstin Graupner eine von 3.000 Menschen unterzeichnete Petition gegen eine Rückgabe des Geländes. Doch ihr Protest ging manchen offenbar zu weit: Nach zweifacher Bitte, die Sitzung nicht zu stören, habe Stadtpräsidentin Bettina Aust (Grüne) die Gruppe aus dem Ratssaal verwiesen. Danach habe Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) dann noch ein Hausverbot erteilt.