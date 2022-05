Demonstranten protestieren gegen AfD-Landesparteitag

Demonstranten beteiligen sich an einer Sitzblockade an einer Zufahrt zum Schützenplatz. Moritz Frankenberg/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Gegen den Landesparteitag der AfD Niedersachsen haben am Samstag nach Angaben der Polizei bis zu 200 Menschen in Hannover demonstriert. Die angemeldeten Versammlungen bei teils regnerischem Wetter seien friedlich geblieben, sagte eine Sprecherin der Polizei zur Mittagszeit. Manche Demonstranten hätten allerdings versucht, die An- und Abfahrt zum Veranstaltungsgelände zu stören. Dies sei von Einsatzkräften unterbunden worden.

Neben Teilnehmenden der angemeldeten Versammlungen waren der Sprecherin zufolge rund 30 Aktivisten vor Ort, die eine Straße blockierten. So wollten sie AfD-Mitglieder daran hindern, aufs Versammlungsgelände zu gelangen. Die Polizei nahm die Personalien auf und verteilte Platzverweise. «Wir sind auf alles vorbereitet», sagte die Sprecherin. «Wir sind sichtbar im Einsatzraum.» Die Polizei war demnach mit mehreren Hundertschaften in der Nähe der Veranstaltung auf dem Schützenplatz in Hannover. Der AfD-Landesparteitag war für Samstag und Sonntag geplant.