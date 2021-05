Hamburg (dpa/lno) – Vor dem Hintergrund eskalierender Gewalt in Nahost haben sich am Sonnabend in Hamburg rund 120 Demonstranten mit den Palästinensern solidarisiert. Auf Transparenten wurden Parolen und die Landkarte Palästinas gezeigt, Palästina-Flaggen wurden geschwenkt. Die Polizei war mit starken Kräften am Gänsemarkt im Einsatz, um mögliche Konflikte zu verhindern. Die Kundgebung verlief am Nachmittag friedlich.

