Demo vor Landtag gegen neues Kindertagesförderungsgesetz

Kiel (dpa/lno) –

Kreiselternvertretungen und die freien Träger von Kindertagesstätten in Schleswig-Holstein haben zu einer Demonstration gegen die Auswirkungen des neuen Kindertagesförderungsgesetzes (KiTaG) aufgerufen. Die Versammlung soll am Donnerstag 9.00 Uhr vor dem Landtag in Kiel beginnen. Das Motto: «Gemeinsam laut werden». Die Veranstalter wollen die Landesregierung auf notwendige Veränderungen des KiTaG aufmerksam machen. Die Lage in den Kindertagesstätten sei besorgniserregend, denn das Gesetz gebe Bedingungen vor, die einer qualitativ hochwertigen frühkindlichen Bildung entgegenstünden. Wegen des Fachkräftemangels müssten Gruppen geschlossen werden. Die Finanzierung der Träger sei unzureichend, außerdem mangele es an Ausbildungsplätzen.