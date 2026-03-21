Demo in Bremen gegen Honorarkürzung für Psychotherapeuten

Etwa eintausend Menschen haben in Bremen gegen eine Honorarkürzung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten demonstriert. (Symbolbild) Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Etwa eintausend Menschen haben in Bremen gegen eine Honorarkürzung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten demonstriert. Eine Honorarabsenkung zum 1. April um 4,5 Prozent hatte der Erweiterte Bundesausschuss beschlossen.

Zugleich werden Zuschläge für die Finanzierung von Personalkosten der Praxen rückwirkend zum 1. Januar um 14,5 Prozent erhöht. In Summe ergebe sich laut Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) eine Senkung von 2,3 Prozent für dieses Jahr. Dem Gremium gehören Vertreter von Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV) und GKV sowie unparteiische Mitglieder an. Die KBV, die neben den Kassenärztinnen und Kassenärzten auch die Psychotherapeuten vertritt, stimmte nach eigenen Angaben dagegen.

Das Bundesgesundheitsministerium prüft den Beschluss nun auf seine generelle Rechtmäßigkeit. Die Zahl der Psychotherapeuten in Deutschland sei zwischen 2014 und 2025 von rund 27.000 auf fast 42.000 gestiegen.