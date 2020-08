Demo erinnert an Tod eines erschossenen Flüchtlings

Oberstaatsanwalt Bernd Kolkmeier, Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft Celle. Foto: picture alliance / Holger Hollemann/dpa/Archivbild

Stade (dpa/lni) – Mit einer Demonstration gedenkt eine Bürgerinitiative am Samstag des Todes eines Flüchtlings in Stade vor einem Jahr. Der aus Afghanistan stammende Asylbewerber war am 17. August 2019 von einem Polizisten erschossen worden. Die psychischen Probleme des Mannes seien der Polizei bekannt gewesen, kritisierte Kai Weber, Geschäftsführer des Flüchtlingsrates Niedersachsen. Die Frage sei, warum in solchen Fällen nicht standardmäßig Psychologen und Sozialarbeiter hinzugezogen würden. Zugleich begrüßte er die Entscheidung der Generalstaatsanwaltschaft Celle die Ermittlungen wieder aufzunehmen.

«Uns geht es um eine bestmögliche maximale Aufklärung. Da dürfen keine Zweifel zurückbleiben», sagte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft, Bernd Kolkmeier, der dpa. Der Beschwerde des Bruders des Getöteten gegen die Einstellung der Ermittlungen sei vor einigen Tagen stattgegeben worden und die Staatsanwaltschaft Stade mit weiteren Ermittlungen in verschiedenen Punkten beauftragt worden. Es gehe letztlich um die Feststellung, ob der Beamte in Notwehr gehandelt habe oder nicht. Der Auffassung des Bruders und dessen Anwalts, dass es bereits jetzt einen hinreichenden Tatverdacht für eine Anklage wegen Totschlags gebe, folge die Generalstaatsanwaltschaft nicht.

Laut einer damaligem Polizeimitteilung war der junge Mann am 17. August vorigen Jahres im Stader Stadtteil Bützfleth in einer Flüchtlingsunterkunft mit einer Hantelstange auf Polizisten losgegangen. Nachdem der Einsatz von Pfefferspray erfolglos blieb, schoss einer der Beamten auf den Mann, um den Angriff zu stoppen. Der Mann starb kurze Zeit später an seinen Verletzungen.

