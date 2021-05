Dementer 74-Jähriger aus Heim verschwunden

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ronnenberg (dpa/lni) – Ein an Demenz erkrankter 74-Jähriger ist aus einem Seniorenheim in der Region Hannover verschwunden. Da der Mann schubweise zu aggressivem Verhalten neige, sollte er nicht angesprochen werden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Senior war am Samstag von einer Einrichtung in Ronnenberg als vermisst gemeldet worden. Er ist auf Medikamente angewiesen. Die Polizei fahndete nach dem 74-Jährigen, auch ein Personensuchhund war im Einsatz, der Mann wurde jedoch nicht gefunden. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

