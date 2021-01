Delfin aus Eckernförder Bucht ist tot: Untersuchung

Ein Delfin schwimmt in der Eckernförder Bucht. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Eckernförde/Büsum (dpa/lno) – Der Delfin, der sich seit dem vergangenen Jahr in der Eckernförder Bucht immer wieder Menschen gezeigt hat, ist tot. Der Kadaver werde im Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung in Büsum untersucht, um die Todesursache herauszufinden, bestätigte eine Sprecherin am Donnerstag. Taucher hätten das tote Tier am Mittwoch in etwa 15 Metern Tiefe am Ostseegrund gefunden und am Donnerstagmorgen geborgen, berichtete die «Eckernförder Zeitung».

Die Bergungsaktion sei von einem Seehundjäger koordiniert worden. Äußere Einflüsse für den Tod des Delfins seien nicht zu erkennen gewesen. Das weibliche Tier, das von Einheimischen und Touristen «Finchen», «Lucy» oder «Sandy» genannt wurde, sei im Februar 2020 erstmals in der Eckernförder Bucht gesichtet worden. Zunächst sei der Delfin zurückhaltend gewesen, habe sich dann aber immer mehr den Menschen genähert, berichtete die Zeitung.

