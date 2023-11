Delara Burkhardt: Gemeinsam zusammenstehen in Europa

Lübeck (dpa) –

In ihrer Bewerbungsrede als schleswig-holsteinische SPD-Spitzenkandidatin zur Europawahl hat die EU-Abgeordnete Delara Burkhardt Geschlossenheit in Europa angemahnt. Die politische Stimmung in Deutschland und der EU sei angespannt, sagte die Parlamentarierin am Freitag auf einem SPD-Parteitag in Lübeck. Fast zwei Jahre nach Beginn des russischen Angriffskrieges drohe die Einheit in Europa zu bröckeln. «Es gibt viele Staaten, die großes Interesse daran haben, die UN-Nachkriegsordnung zu erschüttern», sagte sie. «Dagegen müssen wir uns mit aller Kraft stellen.»

Insgesamt wollen für die SPD in Schleswig-Holstein acht Kandidatinnen und Kandidaten zur Europawahl antreten. Bei der Europawahl 2019 hatten die Sozialdemokraten im Norden 17,1 Prozent der Stimmen bekommen – und lagen damit hinter den damals überraschend führenden Grünen (29,1) und der CDU (26,2). Burkhardt hatte es bei der vergangenen Europawahl auf Platz fünf der SPD-Bundesliste geschafft – und den Einzug in das EU-Parlament damit gesichert.