Deichverbände beraten über Maßnahmen zum Küstenschutz

An einem Deich finden Bauarbeiten statt. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Wardenburg (dpa/lni) – Vertreter der Deichverbände aus Niedersachsen und Bremen beraten heute auf einer Konferenz in Wardenburg (Landkreis Oldenburg) über den bestmöglichen Schutz der Küste im Zeichen des Klimawandels. Erwartet werden auch Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) und Frank Thorenz vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Thorenz wird einen Einblick in den aktuellen Stand der Auswirkungen des Klimawandels auf den niedersächsischen Küstenschutz geben.

Mehr als 600 Kilometer Hauptdeiche sorgen in Niedersachsen für den Küstenschutz zwischen Ems und Elbe und auf den Ostfriesischen Inseln. Sie sollen langfristig nach Planungen der Küstenschutzbehörden um einen Meter erhöht werden. Die höchsten Deiche sind jetzt schon bis zu elf Meter hoch. Die Erhaltung der Hauptdeiche obliegt in Niedersachsen insgesamt 22 Deichverbänden, in Bremen sind es zwei. Jährlich investiert Niedersachsen rund 65 Millionen Euro in den Küstenschutz.

© dpa-infocom, dpa:211111-99-961448/2

Zahlen aus dem NLWKN-Jahresbericht 2020/21 zum Küstenschutz

NLWKN-Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Küstenschutz