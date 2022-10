Deichtorhallen zeigen Werke aus der Sharjah Art Foundation

Hamburg/Schardscha (dpa) –

Unter dem Titel «In the Heart of Another Country» präsentieren die Hamburger Deichtorhallen fast 150 Kunstwerke aus der Sammlung der Sharjah Art Foundation (Vereinigte Arabische Emirate). Viele Werke der 61 internationalen Künstlerinnen und Künstler wurden bisher selten oder nie außerhalb ihres ursprünglichen Zusammenhangs gezeigt, teilten die Deichtorhallen am Donnerstag mit. Mit der Schau, die bis zum 12. März zu sehen ist, wolle das Ausstellungshaus einen anderen Blick auf die Kunstgeschichte werfen – weg vom eurozentristischen Blick.

«Die Schau erkundet den Heimatbegriff als Gefühl der Sehnsucht, Zugehörigkeit und Entwurzelung – vergleichbar einer Reise durch verschiedene unterrepräsentierte Orte, Geschichten und Geografien innerhalb des Kanons der Kunstgeschichte», hieß es. Kuratiert wird die Schau von Omar Kholeif, Direktor der Sharjah Art Foundation Collection.

Auf ihren Migrationsrouten durchquerten die in der Ausstellung präsentierten Künstlerinnen und Künstler Süd- und Westasien, Afrika und die Karibik. Die meisten von ihnen leben heute über die ganze Welt verstreut und weit von den Orten entfernt, an denen sie geboren wurden. Die Exponate reichen von frisch restaurierten Installationen bis zu aktuellen Neuerwerbungen, die verbunden sind durch ein gemeinsames Narrativ der Zugehörigkeit.