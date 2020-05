Dehoga gibt Gastronomie Tipps für Wiedereröffnungen

Leere Tische und Stühle von geschlossenen Cafes und Restaurants. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Kein Schulterklopfen vom Restaurantchef für die Stammgäste, eine Bedienung, die schweigend serviert, und die Garderobe behält jeder am Platz: Für den Neustart der Gastronomie ab Montag hat der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Niedersachsen Handlungsempfehlungen für Restaurants, Cafés und Kneipen zusammengestellt. Überall dort, wo Kundschaft und Personal sich nahe kommen können oder Gegenstände berührt werden, seien strikte Regeln erforderlich. Wenn Gäste pünktlich zur reservierten Zeit kommen, helfe dies den Wirten bereits, die ungewöhnliche Situation im Griff zu behalten.

Es seien unzählige Dinge, die im Restaurant nun erstmal anders sein werden: Statt Salz- und Pfefferstreuer, die jeder in die Hand nimmt, oder große Speisekarten empfahl der Dehoga am Donnerstag nun Portionspackungen und ein Menü, das auf einer Kreidetafel ablesbar ist oder die Gäste sich per QR-Code auf ihr Smartphone laden.

Die Bedienung solle nicht mehr regelmäßig nach dem Rechten fragen und stattdessen unnötige Kontakte vermeiden. Am besten werde alles auf einen Rutsch bestellt. Getränke greifen sich die Gäste demnach besser vom Tablett, damit die Bedienung sich nicht zum Servieren oder Einschenken vorbeugen muss.

Auch über den Mindestabstand auf den Toiletten hat der Dehoga sich Gedanken gemacht: Wenn nicht jedes zweite Urinal gesperrt wird, könnten dort Plexiglasabtrennungen angebracht werden, lautete der Rat. Hinter den Kulissen empfahl der Verband strikte Abläufe für das Personal. Dieses arbeite am Besten in festen Teams, damit im Falle von Infektionen nicht die komplette Belegschaft in Quarantäne muss. Von der gemeinsamen Autofahrt von Kollegen zur Arbeit wird abgeraten, damit unerkannte Infektionen sich nicht übertragen.

Dehoga-Leitfaden für die Gastronomie unter Corona-Bedingungen