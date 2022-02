Defekter Fernseher löst Wohnungsbrand in Lübeck aus

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Lübeck (dpa/lno) – Ein defekter Fernseher hat in einem Mehrfamilienhaus in Lübeck einen Wohnungsbrand ausgelöst. Wegen des stark verqualmten Treppenhauses seien alle Hausbewohner vorübergehend evakuiert worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie hätten jedoch nach Ende der Löscharbeiten am Mittwoch in ihre Wohnungen zurückkehren können, sagte eine Polizeisprecherin. Niemand wurde verletzt.

Die Erdgeschosswohnung, in der das Feuer ausbrach, ist den Angaben zufolge unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der 23 Jahre alte Mieter der Wohnung war zum Zeitpunkt des Feuers nicht zu Hause. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, schließt eine vorsätzliche Brandstiftung allerdings aus.

© dpa-infocom, dpa:220210-99-62736/2

Pressemitteilung der Polizei