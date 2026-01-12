Defekt: Zug mit 116 Reisenden bei Flensburg evakuiert

Flensburg (dpa) –

Ein dänischer Zug von Hamburg nach Kopenhagen ist wegen eines technischen Defekts evakuiert worden. 116 Passagiere mussten am Nachmittag zwischen Flensburg und Harrislee in einen anderen Zug wechseln, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Zuvor hatte «Flensborg Avis» berichtet. Der defekte Zug konnte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen.

«Der Zugverkehr kam vorübergehend zum Erliegen in Richtung Dänemark», sagte der Sprecher. Der Vorfall habe sich gegen 14.30 Uhr ereignet. Feuerwehrleute hätten den Reisenden bei Temperaturen um den Gefrierpunkt mit Behelfstreppen beim Umstieg geholfen, hieß es.