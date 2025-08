Def Leppard spielen 2026 erstmals in Wacken

Wacken (dpa) –

Def Leppard sollen 2026 erstmals auf dem Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken spielen. Neben der britischen Rockband kündigten die Veranstalter am letzten Abend des Wacken Open Air in einer von einer Drohnen-Installation begleiteten Show mit Videos unter anderem die Bands Powerwolf, In Flames, Savatage, Sepultura und Running Wild für das 35. Festival vom 29. Juli bis 1. August 2026 an.

Das am Mittwoch gestartete Wacken Open Air war mit 85.000 Fans offiziell ausverkauft. Der Dauerregen zum Festivalstart hatte weite Teile des Areals in Matsch und Schlamm verwandelt. Headliner dieses Jahr war die US-Band Guns N‘ Roses. Auch die Bands Papa Roach, Machine Head, Saltatio Mortis, Apocalyptica, BAP sowie der Gitarrist Michael Schenker waren da. Metal-Queen Doro Pesch hatte einen Gastauftritt.

Die Ticketpreise steigen für kommendes Jahr von derzeit 333 auf 349 Euro.