DB: S-Bahn-Strecke in Hamburg nach Unfall freigegeben

Hamburg (dpa/lno) –

Nach dem S-Bahn-Unfall in Hamburg am Donnerstag kann die S1 nach Angaben der Deutschen Bahn auf dem Abschnitt wieder verkehren. Die Strecke ist seit Betriebsbeginn am Morgen frei und kann befahren werden, wie eine Sprecherin der Bahn sagte.

Am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr war eine S-Bahn der Linie 1 (Wedel-Poppenbüttel/Hamburg Airport) im Westen Hamburgs gegen ein Auto gefahren, das auf dem Bahnübergang Sieversstücken stand. Es gab bisherigen Erkenntnissen nach keine Verletzten. Die Strecke wurde nach dem Unfall gesperrt. Die mehr als 230 Passagiere der Bahn mussten in Busse umsteigen.