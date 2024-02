DB-Busse künftig mit Biokraftstoff unterwegs

Baddeckenstedt (dpa/lni) –

Durch den Einsatz von Biokraftstoff statt Diesel sollen Busse der Deutschen Bahn in Niedersachsen künftig deutlich weniger C02 ausstoßen. Alle zwölf Fahrzeuge der Bahntochter Regionalbus Braunschweig (RBB) im Raum Baddeckenstedt wurden umgestellt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der verwendete Kraftstoff HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) werde aus biologischen Rest- und Abfallstoffen hergestellt und sei frei von Palmöl.

Der überschaubare Standort Baddeckenstedt im Landkreis Wolfenbüttel eigne sich hervorragend, um den Einsatz des neuen Kraftstoffs zu testen, sagte RBB-Niederlassungsleiter Alexander Siems. Bei guten Erfahrungen sei die Hoffnung, die Nutzung auf weitere Teile der Flotte auszuweiten. Nach DB-Angaben fallen bei der Produktion von HVO rund 90 Prozent weniger CO2 im Vergleich zu Diesel an.

In Zügen ist die Alternative nach Konzernangaben bereits seit dem vergangenen Jahr in mehreren Regionen erfolgreich im Einsatz. In Schleswig-Holstein sind demnach auch schon DB-Busse mit dem Biokraftstoff unterwegs. Ein Vorteil nach den Beschreibungen der Projektpartner ist, dass die Dieselfahrzeuge ohne großen Aufwand umgerüstet werden können. Auf Verbrauch, Tankzeit und Fahrverhalten habe die Umstellung keine Auswirkungen.