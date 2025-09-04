David Nemeth fehlt St. Pauli nach OP auf unbestimmte Zeit

Hamburg (dpa/lno) –

Abwehrspieler David Nemeth wird dem Fußball-Bundesligisten FC St. Pauli auch in der nächsten Zeit fehlen. Wie der Verein mitteilte, ist der 24 Jahre alte Österreicher am Mittwoch in München an der linken Adduktorensehne operiert worden.

Nemeth hatte sich die Verletzung im Training zugezogen. Mit den medizinisch und sportlich Verantwortlichen des Clubs hat man sich für die operative Behandlung entschieden, um die Stabilität der Sehne langfristig zu verbessern.

Der Innenverteidiger wird dem Team damit bis auf weiteres nicht zur Verfügung stehen. In der laufenden Saison kam der 24-Jährige nur in der ersten Pokalrunde beim Sieg über den Regionalligisten Eintracht Norderstedt zum Einsatz.