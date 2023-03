Datenschutzbeauftragter legt Tätigkeitsbericht für 2022 vor

Thomas Fuchs, Hamburgs Datenschutzbeauftragter, schaut in die Kamera. Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs Datenschutzbeauftragter Thomas Fuchs stellt am heute seinen Tätigkeitsbericht für 2022 vor. Im Zentrum sollen dabei die Themen Hackerangriffe, Kontrolle der Datenbanken der Polizei sowie Bußgelder gegen Coronavirus-Testzentren stehen. Außerdem will Fuchs einen Überblick über Entwicklungen im Bereich der Cookie-Banner und bei den europäischen Verfahren zum Facebook-Konzern Meta geben. Insgesamt ist es bereits der 31. Jahresbericht des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Das Amt des Hamburger Datenschutzbeauftragten gilt als besonders wichtig, weil in seinen Zuständigkeitsbereich etwa die Deutschlandzentrale von Facebook fällt.