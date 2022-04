Datenschutzbeauftragter Fuchs: Erster Tätigkeitsbericht

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs neuer Datenschutzbeauftragter Thomas Fuchs legt am Mittwoch (10.00 Uhr) seinen ersten Tätigkeitsbericht vor. Dabei will er sowohl auf aktuelle Themen eingehen als auch einen Ausblick auf die zukünftigen Schwerpunkte der Behörde geben. Insgesamt ist es bereits der 30. Jahresbericht des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Das Amt des Hamburger Datenschutzbeauftragten gilt als besonders wichtig, weil in seinen Zuständigkeitsbereich etwa die Deutschlandzentralen von Facebook und Google fallen.

Fuchs hatte sein Amt Anfang November vergangenen Jahres angetreten. Der frühere Direktor der Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein war bereits am 18. August 2021 von der Hamburgischen Bürgerschaft mit 88 von 92 Stimmen zum Nachfolger von Johannes Caspar gewählt worden. Caspar war nach zwölf Jahren regulär aus dem Amt geschieden. Nach Artikel 60a der Hamburgischen Verfassung darf der oder die Datenschutzbeauftragte maximal zwei Amtsperioden von jeweils sechs Jahren tätig sein.