Kreative erlauben Blick hinter die Kulissen

Kiel (dpa/lno) –

Anlässlich der Europäischen Tage des Kunsthandwerks wollen Schleswig-Holsteins Kunsthandwerkerinnen und -handwerker zum ersten Aprilwochenende wieder ihre Türen öffnen. Vom 31. März bis zum 2. April können Interessierte so einen Blick in die Ateliers und Werkstätten werfen, wie die Handwerkskammer Schleswig-Holstein (HWK) am Dienstag mitteilte. Die Aktion soll Kunstbegeisterten und allen anderen die Gelegenheit bieten, die regionale Kreativ- und Kulturszene besser kennenzulernen. «Für die Besucher wird Kreativität und Schaffenskunst erlebbar dargestellt», sagte HWK-Präsident, Ralf Stamer.

An den Europäischen Tagen des Kunsthandwerks beteiligen sich Kreative in insgesamt 21 Ländern. Durch verschiedene Events und Aktionen soll öffentlich auf den kunsthandwerklichen Wirtschaftsbereich aufmerksam gemacht werden. An der Initiative, die 2002 in Frankreich startete, beteiligt sich Deutschland nun bereits seit 2014.