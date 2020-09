Datenschutz: Knapp 480 000 Euro Bußgelder verhängt

Barbara Thiel, Landesdatenschutzbeauftragte in Niedersachsen. Foto: Peter Steffen/dpa

Hannover (dpa/lni) – Die niedersächsische Landesdatenschutzbeauftragte hat im vergangenen Jahr Geldbußen in Höhe von fast 480 000 Euro verhängt. Dabei ging es unter anderem um Videoüberwachung ohne Rechtsgrundlage im Einzelhandel oder Fitnessstudios, sagte die oberste Datenschützerin im Land, Barbara Thiel, am Donnerstag in Hannover. Niedrige Bußgelder wurden ihr zufolge in der Regel bezahlt – etwa wenn Dashcams im Straßenverkehr genutzt worden seien. Die höheren Bußgelder seien dagegen alle vor Gericht angefochten worden.

Bis 100 000 Euro sind laut Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) die Amtsgerichte, ab 100 000 die Landgerichte zuständig. Im Vorjahr hatte die Datenschutzbehörde noch keine Bußgelder verhängt. Die DS-GVO trat im Mai 2018 in Kraft.

