«Dat Füerschipp»: Plattdeutsche Erstaufführung

Hamburg (dpa/lno) –

An diesem Sonntag feiert das Schauspiel «Dat Füerschipp» seine plattdeutsche Erstaufführung am Ohnsorg Theater in Hamburg. Oberspielleiter Murat Yeginer inszeniert das Stück auf Platt- und Hochdeutsch nach der Erzählung «Das Feuerschiff» (1960) von Siegfried Lenz.

Darin liegt ein altes Feuerschiff kurz vor der Außerdienststellung in der Ostsee. Kapitän Freytag und seine Crew wollen auf dem Schiff noch ein paar ruhige Tage verbringen. Unverhofft müssen sie aber drei Männer von einem Boot in Seenot retten, nicht ahnend, dass es sich dabei um flüchtige Gangster handelt.

Bald kommt es zu Konflikten zwischen der Besatzung und den Kriminellen. Kapitän Freytag versucht, das Schiff und seine Leute durch die Krise zu navigieren, gerät dabei aber selbst in Meinungsverschiedenheiten mit seinem jugendlichen Sohn. Der parabelhafte Stoff verhandelt Fragen von Gewalt, Verantwortung und Widerstand.

Regisseur Murat Yeginer hat die Mundart-Bühne schon häufiger mit modernen Inszenierungen und zeitgenössischen Zugriffen vom reinen Volkstheater emanzipiert, ohne dabei ihr Markenzeichen, die Pflege des Plattdeutschen zu vernachlässigen.

Es spielen unter anderem Frank Grupe, der den Stoff auch für das Plattdeutsche bearbeitet hat, Colin Hausberg, Oskar Ketelhut und Anton Pleva.