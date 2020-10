Das Wetter wird unbeständig und regnerisch

Herabgefallene bunte Blätter schwimmen auf einem See. Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Es wird herbstlich: Unbeständig, stark bewölkt und schauerartiger Regen – das ist die Wetterprognose für Niedersachsen und Bremen für die kommenden Tage. «Die Temperaturen bleiben jedoch recht mild», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Sonntag. Östlich der Weser ist am Montag mit Regen zu rechnen, sonst ist es stark bewölkt und Sonnenschein eher selten. Die Temperaturen liegen bei 14 bis 17 Grad. Auf den Inseln weht ein frischer bis starker Wind.

In der Nacht zum Dienstag kühlt es sich auf knapp unter 10 Grad ab. In den Frühstunden zieht von Südwesten her neuer Regen auf. Am Tag ist es stark bewölkt mit teilweise schauerartigem Regen. Es bleibt aber weiterhin mild mit Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad.

Im Binnenland regnet es in der Nacht zum Mittwoch gebietsweise etwas, an der Nordsee gibt es Schauer. Die Tiefstwerte liegen um 10, im Oberharz bei 7 Grad. An der Nordsee weht der Wind frisch. Am Mittwoch ist es häufig stark bewölkt, und es gibt Schauer. An der Nordsee sind auch kurze Gewitter möglich mit einzelnen stürmischen Böen. Es ist mit Temperaturen von 15 Grad wiederum sehr mild.

In der Nacht zum Donnerstag lassen die Schauer im Binnenland nach, die Temperatur sinkt auf rund 8 Grad. An der See gibt es weitere Schauer, und es ist mit 11 Grad etwas milder. Hier weht zudem ein starker Westwind.

DWD-Wetterbericht