Das Wetter im Norden bleibt grau

Hamburg/ Kiel/ Schwerin (dpa) –

Das Wetter im Norden bleibt in den kommenden Tagen trüb. Am Donnerstag soll es in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) grau bleiben.

Einige Wolken sollen aufziehen, es bleibt aber meist trocken. Die Höchsttemperatur liegt laut der Vorhersage bei zehn Grad. An den Küsten geht ein eher frischer Wind, auf Rügen soll es vereinzelt stürmische Böen geben.

Keine Sonne in Sicht

In Hamburg und Schleswig-Holstein soll es am Freitag zunächst stellenweise neblig sein. Im Laufe des Tages ziehen viele Wolken über den Norden. Die Regenschirme können aber weitestgehend zu Hause bleiben. Die Temperaturen steigen auf etwa sieben Grad.

Auch am Samstag klart der Himmel im Norden nicht auf und nur vereinzelt sollen sich die Wolken auflockern. Außerdem kann es nass werden und teils schwach windig sein. Im gesamten Norden liegen die Höchsttemperaturen zwischen sechs und neun Grad.