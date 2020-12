Das verflixte Corona-Jahr: Für manche bleibt auch Positives

Nikolai Setzer, inzwischen Vorsitzender des Vorstands der Continental AG, spricht. Foto: Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Möglichst schnell vergessen und hoffen, dass im nächsten Jahr irgendwann wieder Normalität einkehrt: So blicken viele dem Jahreswechsel entgegen. Doch es gibt auch einige Menschen, die im Krisenjahr zu Gewinnern und Aufsteigern wurden, für positive Schlagzeilen sorgten. Wer gehört in Niedersachsen dazu?

Nikolai Setzer (49): Als Continental-Chef Elmar Degenhart im Herbst ankündigte, dass er den Posten frühzeitig abgeben will, schlug seine Stunde. Der bisherige Leiter der Autozuliefer-Kernsparte von Conti übernahm am 1. Dezember die Führung des nach Bosch weltweit zweitgrößten Zulieferers. Setzer ist ein Eigengewächs des Unternehmens, gilt intern als gut vernetzt. Die Hoffnungen in den Wirtschaftsingenieur sind groß: «Nikolai Setzer genießt unser vollstes Vertrauen. Er wird diesen Wandel weiter vorantreiben und erfolgreich gestalten», sagte Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle.

Melanie Brinkmann (46): Die Virologin arbeitete bisher von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt. Dann kam das Coronavirus – und Brinkmann wurde in Talkshows zu einer der gefragten Simmen aus der Wissenschaft. Die Virologin des Braunschweiger Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung erklärte und diskutierte mit Politikern über die Notwendigkeit von Kontaktbeschränkungen. Dabei sprach sie sich immer wieder für weitreichende Einschränkungen ein, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Die nun zu Weihnachten geplante Lockerung der Kontaktbeschränkungen sah sie dementsprechend von Anfang an kritisch.

Igor Levit (33): Auch der Pianist schafft es im Zuge der Corona-Krise zu großer Bekanntheit. Der Professor für Klavier von der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover streamte täglich Konzerte aus seiner Wohnung – und genoss das Handy-Publikum ähnlich wie das im Konzertsaal. «Ich weiß, da sind Menschen, und die schenken mir das Wertvollste, was sie haben – ihre Zeit. Und das reicht», sagte er im September. Auf Twitter äußerte sich Levit auch politisch und wurde vielfach angefeindet. Hohe Wellen schlug ein kritischer Artikel in der «Süddeutschen Zeitung», in dem es unter anderem um Levits Twitter-Aktivitäten ging. Die Zeitung entschuldigte sich dafür. Im Oktober bekam er den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland.

Leonie Laryea (20): Eigentlich hatte sie sich auf eine einjährige Regentschaft als Heidekönigin eingestellt, so wie es üblich ist. Doch wegen der Corona-Pandemie bleibt Leonie Laryea ein Jahr länger bis nächsten August im Amt. «Es ist wegen Corona viel ausgefallen, aber da ist noch genug zu tun», sagte die 20-Jährige, deren Vater aus Ghana kommt. So wurde Laryea, die in Amelinghausen aufwuchs, zur ersten schwarzen Heidekönigin – ein Amt, das schon Jenny Elvers innehatte. Zwar wollte Laryea erste schwarze Heidekönigin werden, doch nie auf die Hautfarbe reduziert werden: «In Amelinghausen hat das nie eine Rolle gespielt – ich war hier immer ein Teil des Ganzen.»

Merle Frohms (25): Die Torhüterin der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft hat im wahrsten Sinne des Wortes einen weiten Weg hinter sich. Bereits mit 16 Jahren wechselte sie aus ihrer Heimatstadt Celle in die Nachwuchsabteilung des VfL Wolfsburg. Weil sie dort im Profikader nicht an der erfahrenen Almuth Schult vorbeikam, zog sie 2018 einmal quer durch die Republik zum SC Freiburg und von dort aus in diesem Sommer zu Eintracht Frankfurt weiter. Dieser Weg zahlte sich in diesem Jahr aus. Weil die vier Jahre ältere Schult im April Mutter von Zwillingen wurde, stieg Frohms zur Nummer eins der Nationalmannschaft auf.