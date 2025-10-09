Das TV-«Großstadtrevier» ist nun auch im Theater zu erleben

Aus dem Fernsehstudio auf die Bühne – das «Großstadtrevier» gibt es jetzt auch im Theater. (Archivbild) David Hammersen/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Unter dem Titel «Ein Stück Großstadtrevier» sind die vertrauten Ermittler aus der beliebten, in Hamburg angesiedelten Vorabendkrimiserie nun auch auf einer Bühne zu erleben. Das Werk aus der Feder der Schauspielerin Saskia Fischer (alias Frau Küppers) feiert heute (19.30 Uhr) im St. Pauli Theater Premiere.

Laut Ankündigung kreist dabei alles um einen aus dem Ruder gelaufenen TV-Drehtag – in Form einer Mischung aus Comedy, Kammerspiel und realem Wahnsinn. Mit von der Partie sind auch hier Maria Ketikedou, Farina Flebbe, Patrick Obozen, Enrique Fiß, Sven Fricke sowie Fischer und die Stimme von Nicole Heesters. Die Regie verantworten Guntbert Warns und Ulrich Waller.