Das sollten Sylt-Pendler und Bahnreisende 2026 wissen

In diesem Jahr gibt es auf der Marschbahnstrecke von und nach Sylt wegen Bahn-Bauarbeiten teilweise Einschränkungen. (Symbolbild) Frank Molter/dpa

Sylt/Hamburg (dpa/lno) –

Sylt-Pendler und Urlauber müssen sich 2026 auf abweichende Fahrpläne und zeitweise Sperrungen bei Regionalzügen auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Westerland einstellen. Die Deutsche Bahn (DB) will in diesem Jahr die Infrastruktur weiter modernisieren, wie das Unternehmen mitteilte. Ziel sei es, den Zustand von Gleisen, Weichen und Anlagen zu stabilisieren und zu verbessern.

«Die Zahl der Bauarbeiten im Schienennetz und an den Stationen bleibt daher auch in nächster Zeit weiter hoch», teilt die DB auf ihrer Homepage mit. Bundesweit werde es bis zu 28.000 Baustellen geben – darunter auch an der Marschbahnstrecke von und nach Sylt.

Im Januar viele Zugausfälle wegen Bauarbeiten

In der Nacht auf den 6. Januar fallen nach Angaben der Bahn die Regionalzüge zwischen Keitum und Westerland (Sylt) aus. Es rollen dann zeitweise Busse. Ebenso vom 6. bis 12. Januar, wenn es in den Abend- und Nachtstunden Ausfälle einzelner Zugfahrten der Regionalbahn in unterschiedlichen Abschnitten von und nach Sylt gibt.

Auch in der Nacht auf den 13. Januar fallen zwischen Westerland und Niebüll einige Verbindungen aus. In der Nacht zum 21. Januar rollen keine Züge zwischen Niebüll und Husum. Zwischen Niebüll und Westerland (Sylt) fahren die Züge dann zu anderen Zeiten.

Ebenfalls wegen Bauarbeiten können Reisende zwischen Niebüll und Westerland sowie zwischen Husum und Westerland in der Nacht vom 23. auf den 24. Januar ab 23 Uhr für rund zwei Stunden nicht mit dem Personenzug auf die Nordseeinsel fahren.

Drei Tage lang besonders viele Einschränkungen

Vom 24. bis 26. Januar gibt es Ausfälle in mehreren Abschnitten. Am 24. Januar zwischen etwa 5.00 und 7.00 Uhr fallen die Züge zwischen Husum und Niebüll aus sowie ab 7.00 Uhr bis etwa 16.00 Uhr die Züge zwischen Heide und Niebüll. Vom 24. Januar (etwa 16.00 Uhr) bis zum 26. Januar (19.00 Uhr) rollen keine Züge zwischen Husum und Niebüll. In der Nacht auf den 24. Januar rollen wegen Bauarbeiten auch zwischen Heide und Husum zeitweise keine Züge.

Am 29. Januar fällt kurz vor Mitternacht die Verbindung zwischen Klanxbüll und Westerland (Sylt) aus. Wegen Bauarbeiten gibt es auch am 30. Januar auf einigen Abschnitten Ausfälle und geänderte Abfahrtzeiten. In vielen Fällen werden laut Bahn auf den von den Bauarbeiten betroffenen Abschnitten während der Zugausfälle Busse eingesetzt.

Sylt-Strecke: Diese Bauarbeiten sind 2026 geplant

Im ersten Quartal 2026 soll in Niebüll der erste Bauabschnitt für das Elektronische Stellwerk (ESTW) in Niebüll in Betrieb genommen werden, wie die Bahn mitteilte.

Die Stellwerkstechnik auf der Marschbahn wird demnach erneuert, weil die bestehende, größtenteils noch mechanische Stellwerkstechnik an der Westküste Schleswig-Holsteins aus der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts stammt. «Der Verschleiß und fehlende Ersatzteile machen sie störanfällig.»

Vom 21. Oktober bis zum 16. November 2026 sind laut Bahn auf der Marschbahnstrecke Gleis- und Weichenerneuerungen geplant. Welche Verzögerungen und Einschränkungen es dadurch gibt, teilte die DB zunächst nicht mit.