Das sind die Neujahrsvorsätze prominenter Niedersachsen

Hannover (dpa/lni) –

Welche Wünsche und Pläne haben Olaf Lies, Dennis Schröder und andere bekannte Niedersachsen für 2026? Das haben sie der Deutschen Presse-Agentur (dpa) verraten. Manche Vorsätze werden ganz bewusst nicht mehr gefasst.

Olaf Lies hat einige Vorsätze aufgeben müssen

Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies hat Vorsätze wie gesünder leben und Sport treiben aufgegeben, «weil das nächste Jahr wahrscheinlich so hektisch sein wird, wie dieses endet». Was dem SPD-Politiker aber wichtig ist: «Trotz allem ausreichend Zeit auch für die Familie zu haben. Das erdet mich, das brauche ich.»

Der 58-Jährige möchte auch immer mal wieder Termine in Schulen oder mit Ehrenamtlichen einplanen – «ohne den ganz großen Zeitdruck, um das Gefühl dafür zu behalten, was eigentlich gerade los ist in der Gesellschaft». Es sei eine große Gefahr, «nur Politik zu organisieren und darüber den Kontakt zu den Menschen und das Gefühl für die Stimmung im Land zu verlieren».

Stephan Weil möchte Zeit für Freunde

Sein Vorgänger Stephan Weil hat auch ohne das Amt des Ministerpräsidenten noch viel um die Ohren. Das soll sich im nächsten Jahr ändern und der 67-Jährige möchte die theoretisch jetzt mehr zur Verfügung stehende Freizeit auch praktisch mehr nutzen. «Ich will zum Beispiel ein paar Freunde besuchen, die nicht in Hannover wohnen. Das ist dieses Jahr noch ein bisschen zu kurz gekommen», erzählt der SPD-Landtagsabgeordnete.

Dennis Schröder denkt an seine Familie

Basketball-Star Dennis Schröder hat zwei Wünsche für 2026: «Meine Familie soll gesund bleiben und ich will Geschichte schreiben», erklärt der 32-Jährige.

Heinz Rudolf Kunze ist Gesundheit am wichtigsten

Auch Sänger Heinz Rudolf Kunze («Dein ist mein ganzes Herz») ist vor allem eines wichtig: «In erster Linie gesund zu bleiben. Wenn das gelingt, fügt sich alles andere fast von selbst», sagt der 69-Jährige.

Klaus-Peter Wolf: Habe mir einiges vorgenommen

Krimi-Bestsellerautor Klaus-Peter Wolf feiert im neuen Jahr ein Jubiläum – und das hat mit neuem Lesestoff für seine Fans zu tun. «Fürs nächste Jahr habe ich mir einiges vorgenommen», sagt der 71 Jahre alte Autor der «Ostfriesenkrimis», die in seiner Wahlheimat, der ostfriesischen Küstenstadt Norden spielen. 2026 erscheine der 20. Kriminalroman rund um seine Kommissarin Ann-Kathrin Klassen. «Es wird also ein Jubiläumsjahr mit vielen Auftritten in großen Theatern und Hallen.»

Andreas Bovenschulte hat nicht viel Zeit für neue Vorsätze

Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte erwartet ein ereignisreiches Jahr. Als amtierender Bundesratspräsident möchte Bovenschulte das Land einen – ganz nach dem Motto «Viele Stärken – ein Land». Im kleinsten Bundesland wird außerdem der Wahlkampf beginnen, die nächste Wahl steht im Frühjahr 2027 an. Viel Zeit für neue Vorsätze bleibe da nicht, sagt der 60-Jährige. «Wie heißt es so schön: Ich habe keine neuen guten Vorsätze. Die alten sind quasi noch unangetastet.»

Landesbischof Meister möchte mehr zuhören

Landesbischof Ralf Meister hat «ganz schlichte Vorsätze: Ich möchte in Gesprächen und bei Begegnungen mehr zuhören. Und wenn ich spreche, dann habe ich mir vorgenommen, ganz bewusst darauf achten, noch mehr vom Guten und von der Hoffnung zu sprechen», sagt der 63 Jahre alte Theologe. «Ich glaube, dass das gerade in der Zeit, in der wir leben, wichtig ist: Zuzuhören und vom Guten und von der Hoffnung zu sprechen», so der Landesbischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers.