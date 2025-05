Das sagt Unions Baumgart über möglichen Neuzugang Burke

Berlin (dpa) –

Werder-Stürmer Oliver Burke soll in der kommenden Saison übereinstimmenden Medienberichten zufolge für Union Berlin auflaufen. Sein möglicher neuer Trainer Steffen Baumgart ist von den Qualitäten des Angreifers schon einmal überzeugt. «Er ist ein sehr guter Stürmer, ein sehr schneller Stürmer. Ein Stürmer, der sich nach etwas längerer Zeit auch in der Bundesliga etabliert hat, auch vom Namen her», sagte Baumgart vor dem Heimspiel der Berliner gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf die Frage, was er von dem Schotten halte.

«Ich glaube, da können sich alle drauf freuen, dass sie ihn hier am Wochenende vielleicht sehen», fuhr Baumgart fort, ohne auf den kolportierten Wechsel einzugehen. Der 28-Jährige war zuletzt gut in Form, traf in den letzten fünf Spielen dreimal. Werder hatte Burkes Abgang in der vergangenen Woche bestätigt, ohne sein Ziel zu nennen.

Werder spricht von lukrativem Angebot

Der Club bedauere die Entscheidung des Angreifers. «Zumal wir in den letzten Gesprächen mit unserem Angebot auch den zuvor geäußerten Vorstellungen des Spielers entsprochen und die in den letzten Wochen gezeigten starken Leistungen einbezogen haben», sagte Bremens Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz. «Anscheinend gibt es aber ein Angebot, das sowohl finanziell als auch von der Laufzeit her deutlich höher ist als das unsere.» Medienberichten zufolge hat Burke bei Union bereits seinen Medizincheck absolviert.