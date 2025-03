Das Pastoren-Derby: Hannover – Braunschweig in der Kirche

Pastoren und Mitarbeiter der Diakonie aus Hannover und Braunschweig spielten in der Lutherkirche gegeneinander Fußball. Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Das Niedersachsenderby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig reißt nicht nur die Fußball-Fans im Stadion mit. Kurz vor dem brisanten Duell spielten auch schon einmal Pastorinnen und Pastoren sowie Diakoninnen und Diakonen aus beiden Städten gegeneinander – auf einem kleinen Fußballplatz, der mitten in der Lutherkirche in Hannover aufgebaut wurde. Und auch noch in den Trikots von 96 und der Eintracht, die beide Zweitliga-Clubs eigens für dieses besondere Spiel gestiftet hatten.

«Als Fußball-Fans fiebern wir dem für uns wichtigsten Spiel des Jahres entgegen», sagt Hannovers Sportpastor Peti Schmidt. «Das Derby auf dem Platz ist mit das Schönste für das Fußballherz.»

Zeichen gegen Rivalität und Randale

Die Kirchenvertreter aus Hannover und Braunschweig wollen mit ihrem Derby aber auch ein bewusstes Zeichen setzen: Gegen die große Rivalität und teilweise auch Randale, die dieses Duell der beiden niedersächsischen Clubs seit Jahren begleitet. Aus Sicherheitsgründen darf der Braunschweiger Fanblock im Stadion von Hannover an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) zum Beispiel nur zu maximal 60 Prozent ausgelastet werden.

«Ausschreitungen neben dem Platz gehören für uns nicht dazu», sagt Schmidt. «Vor Gott sind alle Menschen und alle Vereine gleich. Um das zu symbolisieren, gibt es keinen besseren Ort als eben ein Haus Gottes.»