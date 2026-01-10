Das kostet Skifahren und Rodeln in diesem Winter im Harz

Braunlage (dpa) –

Nachdem einige Skigebiete im Harz am Freitag wegen Wind und Wetter geschlossen hatten, wollen die meisten am Wochenende öffnen. Was ist wo möglich – wie viel es kostet es?

Einen der günstigsten Skipässe gibt es am Sonnenberg in Sankt Andreasberg. 27 Euro kostet dort eine Tageskarte für Erwachsene. Zumindest am Sonntag können Wintersportler diese auf jeden Fall nutzen. Ob auch am Samstag geöffnet wird, soll kurzfristig entscheiden werden, wie Betreiber Oliver Schmidt sagte. Darüber werde auf der Website und dem Instagram-Kanal der Betreiber informiert. In dem Skigebiet, in dem nur auf Naturschnee gefahren wird, gibt es drei Lifte.

Sessellifte am Matthias-Schmidt-Berg und Wurmberg sollen fahren

Etwas teurer ist der Skipass bereits einen Berg weiter. Am Matthias-Schmidt-Berg kostet der Tagespass 30 Euro. Anders als der Sonnenberg verfügt das Gebiet auch über Schneekanonen und zwei Sessellifte. Die waren bereits am Freitag in Betrieb und sollen es auch am Wochenende sein.

Mit am teuersten ist im Harz das Skifahren an Niedersachsens höchstem Berg, dem Wurmberg, in Braunlage. 45 Euro kostet die Tageskarte dort. Damit lassen sich unter anderem ein Sessellift und die Gondelbahn nutzen. Es gibt aber auch Tarife nur für einzelne Lifte. Wegen des starken Windes war dort am Freitag auch kein Skibetrieb möglich. Von Samstag sollten vermutlich alle Lifte fahren – erstmals in diesem Winter auch die Sesselbahn. Einzig an der Gondelbahn stehe wegen anhaltenden Windes ein kleines Fragezeichen.

Weitere Ski- und Rodelgebiete öffnen Lifts wieder

Auch im Betrieb ist am Samstag und Sonntag der Lift im Ski Alpinum Schulenberg nahe an der Okertalsperre. Der Liftpass für den ganzen Tag kostet dort 35 Euro. Wer mit dem Auto anreist, kommt nur aus Richtung Clausthal-Zellerfeld dorthin. Von der Okertalsperre fährt ein Shuttle-Bus zum Skigebiet.

Für den Rodellift in Niedersachsens höchstem Ort, Torfhaus, zahlen Besucher 28 Euro für eine Tageskarte. Der Lift soll am Samstag wieder in Betrieb gehen, nachdem er am Freitag stillstand.

Den gleichen Preis, also auch 28 Euro pro Tag, zahlen Touristen auch im Ski- und Rodelcentrum Hohegeiß, wo am Wochenende ein Rodellift laufen soll.

Lifte gibt es zudem auch etwa am Bocksberg. In Hahnenklee bei Goslar zahlen Skifahrer und Snowboarder 28,90 Euro für eine Tageskarte. Damit können unter anderem ein Sessellift und ein Übungslift genutzt werden.

Loipen kostenlos nutzbar

Komplett kostenlos ist das Wintervergnügen meist für Langläufer. Loipen können in der Regel ohne Zahlung einer Gebühr genutzt werden. Und: Ein Großteil des Loipennetzes im Harz ist gespurt und geöffnet. Behörden warnten aber vor abbrechenden Ästen und umstürzenden Bäumen wegen der hohen Schneelast und Wind.

Der Harzer Tourismusverband empfahl zudem, Touristen mit dem Nahverkehr anzureisen. Der ist für Urlaubsgäste meist ohne zusätzliche Kosten nutzbar: Sie erhalten bei einer Übernachtung in teilnehmenden Harz-Regionen dazu das Urlaubsticket Hatix.