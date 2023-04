Das Deutschlandticket startet auch im Norden

Kiel (dpa/lno) –

Von heute an gilt das neue Deutschlandticket, mit dem Kunden den Nahverkehr mit Bus und Bahn im gesamten Bundesgebiet nutzen können. Nach Angaben der Nahverkehrsgesellschaft Nah.SH wurden bereits Zehntausende Tickets in Schleswig-Holstein verkauft. Inhaber von Zeitkarten wurden automatisch über die Neuerung informiert.

Das Deutschland-Ticket kostet 49 Euro im Monat, als Jobticket auch weniger. Die Karten ist nur als Abo zu haben, aber monatlich kündbar. Es ist personengebunden und nicht übertragbar. Kunden sollen das Ticket in einer App auf ihrem Smartphone speichern. Es gilt rund um die Uhr für beliebig viele Fahrten mit dem Nahverkehr in Bahnen, Straßenbahnen, Bussen, U- und S-Bahnen in der 2. Klasse bei den Verkehrsunternehmen in ganz Deutschland.

In Schleswig-Holstein nehmen grundsätzlich alle Verkehrsunternehmen teil. Es gibt aber Ausnahmen: Nicht gültig ist das Deutschlandticket zum Beispiel auf den Fähren zu den Nordseeinseln.