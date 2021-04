Darmstadt 98 vor HSV-Spiel: Testen, testen, testen…

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild/Archivbild

Darmstadt (dpa/lhe) – Angesichts der Mannschaftsquarantäne bei Konkurrenten in den 2. Fußball-Bundesliga beschäftigt auch den SV Darmstadt 98 die Corona-Lage immer mehr. «Wir versuchen, alle Hygiene-Maßnahmen einzuhalten. Das Konzept wurde verschärft, um so viel wie möglich auszuschließen», sagte Trainer Markus Anfang vor der Partie der Lilien am Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim Hamburger SV.

«Wir testen nun vor jedem Training. Die Jungs machen den Test, warten im Auto auf das Ergebnis und erst wenn alle negativ sind, wird trainiert», erklärte der 46-Jährige am Mittwoch.

Der Liga droht im Saisonendspurt immer mehr ein Terminengpass. Neben dem Team des Karlsruher SC hat sich auch die Profi-Mannschaft des SV Sandhausen wegen Corona-Fällen in eine 14-tägige Quarantäne begeben müssen.

Anfang sieht den Tabellenzweiten aus Hamburg als «absoluten Favoriten in dieser Liga. Sie haben eine Top-Qualität. Es erwartet uns eine schwere Aufgabe.» Nach der unglücklichen 1:2-Niederlage am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf muss Darmstadt weiter um den Klassenerhalt zittern. Der Vorsprung auf Relegationsplatz 16 beträgt nur sechs Punkte.

